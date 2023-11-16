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Live Show: Hoops at Minnesota

Gabe DeArmond & Drew King
Staff
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Mizzou plays its first road game of the 2023-24 season at Minnesota on Thursday night. Drew King joins Gabe DeArmond live from Minneapolis at 6:30, just 90 minutes before tipoff, to preview the game.


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