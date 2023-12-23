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Missouri safety Joseph Charleston coming back for 2024 season

Jarod Hamilton • PowerMizzou
Staff Writer
@jarodchamilton
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Missouri strong safety Joseph Charleston has committed to returning to the team in 2024. Charleston's decision to use his final extra year of eligibility was announced on Saturday afternoon.

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Charleston started all 12 games this season and racked up 60 tackles, 0.5 tackles for loss, four pass deflections and a forced fumble.

He transferred to Mizzou in 2022 from Clemson and since then he's recorded 77 tackles, four tackles for loss, one sack, an interception returned for a touchdown, a forced fumble and six pass deflections.

Charleston is one of four starters we are certain that are returning on the defense alongside Daylan Carnell, Kristian Williams and Johnny Walker.

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