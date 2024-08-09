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Mizzou Camp Interviews: Marcus Bryant & Corey Flagg Jr.
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Throughout camp, we're talking to a number of different Mizzou players. Today, we hear from two transfers brought in to make an instant impact in their final year of college football.
Watch Friday's interviews with offensive tackle Marcus Bryant and linebacker Corey Flagg Jr. below.
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