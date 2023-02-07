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Mizzou, That's Who: Episode 26

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Every week, PowerMizzou.com publisher Gabe DeArmond will join Tucker Franklin and Maggie Johnson on Mizzou, That's Who, a new show/podcast produced by KCSN.

We'll talk all things Tigers at least once a week--and maybe more if events warrant it. You can find the show weekly on KCSN's YouTube channel or subscribe to the podcast wherever you get your podcasts. We will also try to post the shows weekly here on PowerMizzou.com.

On Episode 26, we talk about one of the worst games of the season and why it's not the end of the world or a reason for major concern.

Listen to the show on Apple podcasts here


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