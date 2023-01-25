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football
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NIL Update: A chat with Mizzou collective's CEO
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
NIL is the hot topic in college sports right now. But many fans still don't completely understand it. PowerMizzou.com publisher Gabe DeArmond talked with Nick Garner, who took over as the CEO of Every True Tiger Foundation, the preferred Mizzou NIL collective, in December.
You can watch the video or listen to the podcast version of the conversation below. We talk about the collective's goals, how fans can contribute, where the money goes and much more.
If you'd rather listen than watch, click on either of the players below or subscribe to the PowerMizzou.com podcast wherever you get your podcasts.
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