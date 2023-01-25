News More News
{{ timeAgo('2023-01-25 08:00:00 -0600') }} football Edit

NIL Update: A chat with Mizzou collective's CEO

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

NIL is the hot topic in college sports right now. But many fans still don't completely understand it. PowerMizzou.com publisher Gabe DeArmond talked with Nick Garner, who took over as the CEO of Every True Tiger Foundation, the preferred Mizzou NIL collective, in December.

You can watch the video or listen to the podcast version of the conversation below. We talk about the collective's goals, how fans can contribute, where the money goes and much more.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

If you'd rather listen than watch, click on either of the players below or subscribe to the PowerMizzou.com podcast wherever you get your podcasts.

Stay up to date on all the Mizzou news with your premium subscription

Talk about this story and more in The Tigers' Lair

Make sure you're caught up on all the Tiger news and headlines

Subscribe to our YouTube Channel for video and live streaming coverage

Follow our entire staff on Twitter

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}