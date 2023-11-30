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PM Live: Mizzou hoops

Gabe DeArmond & Drew King
Staff
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Missouri beat Pittsburgh on Tuesday night to tip off the start of a run of tough non-conference tests. Gabe DeArmond and Drew King talk Tiger hoops at the season's quarter pole.

Watch or listen to the show at 7:00 Central Thursday night.

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