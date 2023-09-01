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Post-Game Video: Brady Cook, Eli Drinkwitz and more
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Hear from Mizzou head coach Eli Drinkwitz, quarterback Brady Cook, running back Cody Schrader, cornerback Ennis Rakestraw and defensive end Johnny Walker Jr. after the Tigers beat South Dakota 35-10
PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp
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