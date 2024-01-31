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Senior Bowl: Cody Schrader

Rivals.com
Staff
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MOBILE, AL--Running back Cody Schrader is one of four former Mizzou Tigers at the Senior Bowl this week. See what he had to say when he met with reporters after practice on Wednesday.

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