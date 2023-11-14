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Sights and Sounds: Tennessee

Connor McLain
Videographer
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Take a look back at Mizzou's 36-7 domination of Tennessee on Saturday as videographer Connor McLain gives you a field level view from pregame to the celebration.

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