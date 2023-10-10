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Sights and Sounds: LSU

Connor McLain
Videographer
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Take a look back at Mizzou's hard-fought loss to LSU on Saturday as videographer Connor McLain gives you a field level view from pregame to the final play.

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