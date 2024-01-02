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Sights & Sounds: Cotton Bowl Celebration

Connor McLain
Videographer
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PowerMizzou.com was on the sidelines from start to finish for Mizzou's 14-3 win over Ohio State in the Goodyear Cotton Bowl Classic.

Take a look at the Tigers' celebration after the victory in this special video feature.

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