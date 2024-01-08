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Target Spotlight: Brennen Ward

Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Taking a look at the junior film and recruiting process of Missouri 2025 quarterback target Brennen Ward out of Gahanna (Oh.) Lincoln.

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