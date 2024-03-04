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Target Spotlight: Dillon Alfred

Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

After a Jr. Day visit with Missouri in January, Rivals250 wide receiver Dillon Alfred now has an official visit set with the Tigers for June 7th-9th.

Breaking down the four-star talent's ties with Missouri and his overall recruiting process in the video above.

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