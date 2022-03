Transfer Tracker: Who we know has heard from Dennis Gates

The spring has become transfer season in college basketball. Last year, far more than 1,000 players entered the transfer portal and 936 moved from one Division One school to another. Dozens of players are entering the portal every day right now. Dennis Gates has already added Milwaukee transfer DeAndre Gholston to his first class at Mizzou, but the Tigers' new head coach almost certainly isn't done. Below are players that have been publicly connected to Gates and Mizzou since entering the portal.

Fardaws Aimaq, Utah Valley -- 6-foot-11 redshirt junior center. Aimaq averaged 13.9 points and 15 rebounds in 22 games last year. He would have two years of eligibility remaining.

Will Richard, Belmont -- 6-foot-5, 195 pound sophomore wing. Averaged 12.1 points, six rebounds at Belmont this year. Would have four years to play three.

Noah Carter, Northern Iowa -- 6-foot-6, 229-pound small forward. Averaged 15 points and 4.1 rebounds for UNI. Would have two years left to play.

Camren Wynter, Drexel -- 6-foot-2, 175-pound guard. Averaged 15.8 points, 5.3 rebounds and 4.6 assists for the Dragons. Has one year left to play.

Erik Stevenson, South Carolina -- 6-foot-3, 198-pound guard. Averaged 11.6 points, 4.7 rebounds and 2.8 assists for the Gamecocks. Reportedly visited West Virginia this weekend. Has one year to play.

Terrence Shannon, Texas Tech -- 6-foot-6, 210-pound wing. Averaged 10.4 points, 2.4 rebounds and shot 38% from three-point range for the Red Raiders. Has two years left to play.

Antonio Reeves, Illinois State -- 6-foot-4, 185-pound guard. Averaged 20.1 points, 3.5 rebounds and shot 39% from three-point range for the Redbirds. Has two years of eligibility remaining.

Xavier Pinson, LSU--6-foot-2, 170-pound guard. Averaged 9.8 points and 4.8 points for the Tigers after spending his first three years at Mizzou. Would have one year left. More information here.

Philip Alston, California University of Pennsylvania -- 6-foot-6, 225-pound forward. Averaged 21 points and 10.8 rebounds for Division II Cal U. Would have two years to play. Has met with Pitt and Ole Miss already.

Dylan Penn, Bellarmine -- 6-foot-3, 190-pound guard. Averaged 16.6 points, 5 rebounds and 4.2 assists as the new D1 program won the ASUN Tournament. Would have one year to play.

Xavier Foster, Iowa State -- 7-foot, 228-pound forward. Did not play amid an investigation for sexual assault this season. In February, Foster was cleared. Played in seven games as a freshman in the 2020-21 season.

Terry Roberts, Bradley -- 6-foot-3, 180-pound guard. Averaged 14.5 points, 4.9 rebounds and 4.1 assists for the Braves as a freshman. Would have three years left to play.

Nick Honor, Clemson -- 5-foot-10, 205-pound point guard. Averaged 7.7 points and 2.4 assists this season at Clemson. Transferred to Clemson from Fordham after his freshman year. Should have two years available.

Sean McNeil, West Virginia -- 6-foot-3, 210-pound guard. Averaged 12.2 points and 2.5 rebounds this season for the Mountaineers and is a career 36.8% three-point shooter. Has two years left to play.

Tristen Newton, East Carolina -- 6-foot-5, 200-pound guard. Averaged 17.7 points, 5 assists and 4.8 rebounds for the Pirates this season. Will have two years left to play.

