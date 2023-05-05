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football
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True Tiger Insider: Kris Abrams-Draine
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
This is the latest episode of the True Tiger Insider podcast, our weekly chats with Mizzou athletes contracted through the NIL collective, Every True Tiger Foundation.
Each week, publisher Gabe DeArmond will have a conversation with a different ETTF athlete. These shows will cover a broad range of Tiger sports and individuals.
Today, we talk with Mizzou cornerback Kris Abrams-Draine. We talk about his path to Mizzou, his rise as one of the country's better cornerbacks and his decision to stay in Columbia for another season.
To find details on how to donate to the PowerMizzou collective at ETTF click here or just straight to our private page at ETTF to donate now.
You can listen to the show via podcast on wherever you get your podcasts or click on any of the players below.
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