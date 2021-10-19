Twitter reacts to Mizzou landing five-star WR Luther Burden
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Eli Drinkwitz and the Missouri football program made their biggest splash of Drinkwitz's tenure on the recruiting trail Tuesday evening when five-star prospect Luther Burden, the nation's No. 1 wide receiver, committed to the Tigers. The East St. Louis star picked Missouri over Georgia at a commitment ceremony held at the Herbert Hoover Boys and Girls Club in St. Louis.
Burden's commitment sent shockwaves not just throughout the state of Missouri, but the national college football landscape. Seemingly everyone from the Mizzou coaches to fellow Tiger recruits to national football analysts reacted to the news on social media. Here's a rundown of some of the reaction.
Eli Drinkwitz and the Missouri staff
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College football media
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Mizzou students
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Mizzou players and committed recruits
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Other Mizzou recruiting targets
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