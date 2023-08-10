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VIDEO: 2024 OT commit Ryan Jostes goes in-depth on Missouri

Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Washington (Mo.) offensive tackle commitment Ryan Jostes details his spring pledge to the Tigers, his relationship with the Missouri staff, being a legacy, and more.

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