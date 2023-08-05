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VIDEO: 2025 QB target Carson Boyd talks Missouri offer and summer visits

Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Cardinal Ritter (Mo.) 2025 quarterback Carson Boyd goes in-depth on his two summer trips to Missouri and picking up his recent offer up from the Tigers.

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