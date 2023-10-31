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Video: Brady Cook talks Georgia game

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri is set to return to action against No. 1 Georgia on Saturday night. Hear from starting QB Brady Cook about the matchup.

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