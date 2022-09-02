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VIDEO: Catching up with Nick Bolton

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Former Mizzou linebacker and current Kansas City Chief Nick Bolton was back at Faurot Field on Friday night. Bolton partnered with Ashley Furniture and Veterans United for the Hope to Dream Event.

There were 100 beds set up on Faurot for local kids in need who thought they were coming to the stadium to watch a movie on the video board. The kids were told at the event that each bed had a name on it and once they found their name, the bed was theirs to keep.

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After he signed autographs and took pictures with all the kids, PowerMizzou.com talked to Bolton about Mizzou's season opener and the start of his second year with the Chiefs.

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