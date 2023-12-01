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VIDEO: Gates and Bates preview Wichita State

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Coming off a 71-64 win at Pittsburgh, Mizzou will host Wichita State on Sunday. It's the Tigers' last home game for 27 days. Head coach Dennis Gates and guard Tamar Bates took questions about the Tigers and the Shockers.

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