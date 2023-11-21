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VIDEO: Tiger hoops looks to bounce back

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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After a devastating loss to Jackson State, Missouri looks to bounce back on Wednesday night when the Tigers host South Carolina State. We talked to head coach Dennis Gates and senior forward Noah Carter about what went wrong on Sunday and what Mizzou needs to fix.

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