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Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Hear from Dennis Gates as Mizzou gets ready to hit the road for a Wednesday night game in Baton Rouge.

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