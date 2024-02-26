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WATCH: Drinkwitz previews Mizzou spring football

Connor McLain
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Missouri will open spring football practice on Tuesday afternoon at 3 p.m. Eli Drinkwitz met with local media on Monday afternoon to talk about his team headed into 2024 spring ball.

Watch the entire press conference below.

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