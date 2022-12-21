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WATCH: Eli Drinkwitz on Mizzou's 2023 class

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri signed 21 players on Wednesday, the first day of the early signing period for the 2023 class. Head coach Eli Drinkwitz met with the media from Tampa to talk about signing day as the Tigers prepare for the Gasparilla Bowl on Friday against Wake Forest.

Click on the player below to watch Drinkwitz's full press conference.

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