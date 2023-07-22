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WATCH: Gates, Carter and Honor talk Tiger hoops

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Following an open practice on Saturday afternoon before Mizzou takes a five-day summer trip to Jamaica, head coach Dennis Gates and captains Nick Honor and Noah Carter talked with reporters.

Hear from the Tigers as they prepare for year two under Gates.

Click here for live updates from open practice | Scrimmage video from Saturday

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