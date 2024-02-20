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WATCH: Tigers talk after loss to Tennessee

Connor McLain
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Hear from Dennis Gates and Noah Carter after Mizzou lost 72-67 to Tennessee on Tuesday night.

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