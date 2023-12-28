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Yuengling Live: Thursday in Dallas

Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
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With kickoff coming up on Friday, we'll be live from Dallas every day this week to talk Mizzou and Ohio State. Jarod Hamilton arrived in North Texas on Tuesday morning and covered practice and media availability for both teams on Wednesday then a final press conference with Eli Drinkwitz and Ryan Day.. Join us to get all the latest leading up to Friday's Cotton Bowl.

Watch or listen to the show at 2:30 Central Thursday afternoon.

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If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each day this week.


PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager. All of our coverage leading up to Mizzou's bowl game and on game day from Dallas will be presented by Yuengling, the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp.

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