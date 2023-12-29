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Yuengling Post-Game Live: Ohio State
Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
The 2023 Mizzou football season is over. Join us for live reaction to the Tigers' 14-3 Cotton Bowl win over Ohio State.
We'll break it all down as soon as the game ends.
If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each day this week.
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PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager. All of our coverage leading up to Mizzou's bowl game and on game day from Dallas will be presented by Yuengling, the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp.
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