Missouri has added to its defensive line for the second time this month. This time, the Tigers reached into Alabama to land three-star defensive end Jaylen Brown. Brown visited Missouri the last weekend in July and picked up an offer after working out at a camp for the Tiger coaches. It didn't take him long to decide where he wanted to play his college ball.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21taXR0ZWQhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L01penpvdUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaXp6b3VG b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj aERyaW5rd2l0ej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEcmlua3dp dHo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hfcGVv cGxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hfcGVvcGxlczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuVHJpY2hlbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUnlhblRyaWNoZWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWF1cmV5QmxhbmQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBNYXVyZXlCbGFuZDY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSkNKZXRzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEpDSmV0c0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0pDRkJfUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASkNG Ql9SZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoX0FCdXJrZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfQUJ1 cmtlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTWNn ZWhlZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNY2dlaGVlPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FMN0FGb290YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUw3QUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28veGRHS3pESElUeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hkR0t6 REhJVHg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmF5bGVuIEJyb3duIChAamF5bGVuYnJv d25fOTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamF5bGVuYnJv d25fOTMvc3RhdHVzLzE2OTQxMDU4ODExMjg4NzQyNjc/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

"They gave me a tour of everything," Brown told PowerMizzou.com after the July visit. "I'd say the facilities and the coaches were all great. Coach (Kevin) Peoples believes in me. He likes my explosiveness and change of direction." Brown checks in at 6-foot-6, 230 pounds. He claims a dozen offers with Houston and Maryland joining Mizzou as Power Five programs who have extended one. South Carolina and Michigan State had also been in contact with him recently.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua3MgYWdhaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9NaXp6b3VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWl6em91 Rm9vdGJhbGw8L2E+IGZvciB0aGUgaG9zcGl0YWxpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERyaW5rd2l0ej9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEcmlua3dpdHo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vY29hY2hfcGVvcGxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AY29hY2hfcGVvcGxlczwvYT4gISE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTUlaP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jTUlaPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMFlMRUI1 Q3JBciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBZTEVCNUNyQXI8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgSmF5bGVuIEJyb3duIChAamF5bGVuYnJvd25fOTMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamF5bGVuYnJvd25fOTMvc3RhdHVzLzE2ODYx MzE4MDk1Mzk1NzU4MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAzMSwg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK