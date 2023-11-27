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Commitment Breakdown: Jayven Richardson

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Sean Williams • PowerMizzou
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Breaking down the commitment of Missouri's latest 2024 pledge Jayden Richardson, a three-star offensive tackle out of Hutchinson (Kan.) Community College.

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