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Harrison Mevis heads to the NFL Draft
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Missouri will have to replace its all-time leading scorer headed into the 2024 season. Kicker
Harrison Mevis has decided to skip his final season of eligibility to enter the NFL Draft.
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In his four years in Columbia, Mevis made 86 of 103 career field goat attempts including a career-long and SEC record 61-yard kick to beat Kansas State on the final play in September. Mevis also made 147 of 148 point after attempts in his career. It all added up to a school record 405 points over his career. He averaged 8.265 points per game as a Tiger.
The heir apparent to Mevis is
Blake Craig, who signed with the Tigers out of Liberty North High School last December. Craig appeared in three games as a freshman. He kicked off six times, but did not attempt a field goal or a point after.
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