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LIVE: Dre Kirkpatrick Jr. commitment

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri has been in the thick of the race for Alabama defensive back Dre Kirkpatrick Jr. for months now. Kirkpatrick also recently picked up an offer from Alabama, where his father was a star before heading to the NFL.

Auburn and Arkansas round out Kirkpatrick's final four. Where's he headed? Watch the announcement live right here at 5 p.m. Central.

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