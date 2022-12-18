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football
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Mizzou adds commitment from Jordon Harris after visit
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
Pine Bluff, Ark. prospect
Jordon Harris committed to Missouri just moments ago. The 6-foot-7, 230-pound tight end/defensive end visited Columbia this weekend and just announced his commitment on social media.
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For more information on Harris,
here is the story we did on him earlier on Sunday following his visit.
Harris is
Missouri's 18th commitment, including Oklahoma transfer wide receiver Theo Wease Jr.
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