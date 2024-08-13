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Mizzou Camp Interviews: Marvin Burks and Jamal Roberts
Gabe DeArmond
•
PowerMizzou
Publisher
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
As Mizzou camp rolls on, we continue to give you a chance to hear from the Tigers. Watch Tuesday's interviews with safety Marvin Burks and running back Jamal Roberts below.
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