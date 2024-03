Day 1 of the 2024 NFL Combine kicked off on Thursday with defensive linemen and linebackers, meaning former Missouri Tigers Darius Robinson and Ty'Ron Hopper got to participate. They're two of eight Mizzou players invited to Indianapolis for the event.

Manage privacy settings Embed content not available

Robinson was a defensive tackle his entire career up until the last season, which turned out to be his best year statistically. The two-time team captain racked up 43 tackles, 14 tackles for loss, 8.5 sacks, a forced fumble and a fumble recovery this past season en route to an All-Southeastern Conference first-team selection. Mel Kiper Jr. of ESPN and Daniel Jeremiah of the NFL Network both had Robinson going 27th overall to the Arizona Cardinals in their latest mock drafts. The last Mizzou player to be drafted in the first round was Charles Harris, who was selected 22nd overall by the Detroit Lions in the 2017 NFL Draft. Isiah McGuire is the last Mizzou player to be taken in the draft. He was selected 126th overall in the fourth round by the Cleveland Browns in 2023.

Manage privacy settings Embed content not available

Manage privacy settings Embed content not available

Hopper was also a team captain last season and was limited to 10 games due to an ankle injury but still was an All-SEC second-team selection after recording 55 tackles, six tackles for loss, three sacks and three pass deflections. At his media availability on Wednesday, Hopper said he's fully recovered from the injury.

Manage privacy settings Embed content not available