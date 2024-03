The final day of the 2024 NFL Combine wrapped on Sunday with offensive linemen and kickers meaning former Missouri All-American left tackle Javon Foster and kicker Harrison Mevis got to participate. They're two of eight Mizzou players, who got invited to Indianapolis for the NFL Combine, which is a school record.

Foster ended his Missouri career having started the last 39 games at left tackle. In 2023, Foster was one of two offensive tackles (Joe Alt) in the FBS to have a PFF College run and pass blocking grade north of 80. His run-blocking grade was 86.5, while his pass-blocking grade was 80.6.

Foster averaged out to a late fifth-round pick after simulating three mock drafts using the Pro Football Network, going as high as 167th overall and as low as 174th overall. The last Mizzou offensive lineman to be drafted was Larry Borom in the fifth round by the Chicago Bears in the 2021 NFL Draft.

The 6-foot-5, 313-pounder ran a 5.3 40-yard dash, a 3.04 20-yard split and a 1.79 10-yard split. He also had a 32.5-inch vertical jump.

