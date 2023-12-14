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PM Live: Marcus Carroll and Mizzou football talk

Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
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With the transfer portal in full swing, Gabe DeArmond and Jarod Hamilton will talk all things Tiger football. We'll also have a special guest appearance from Marcus Carroll, who announced his intention to transfer from Georgia State to Mizzou earlier this week.

Watch or listen to the show at 7:00 Central Thursday night.

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