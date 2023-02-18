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{{ timeAgo('2023-02-18 20:06:49 -0600') }} basketball Edit

Postgame: Texas A&M 69, Mizzou 60

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Hear from Dennis Gates and Kobe Brown after Mizzou dropped a 69-60 decision to Texas A&M on Saturday.

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