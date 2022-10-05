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VIDEO: Mizzou freshman OL Armand Membou

Gabe DeArmond • PowerMizzou
Publisher
@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri true freshman offensive lineman Armand Membou has appeared in three games and seems poised to skip a redshirt in his first season. Here's your first chance to hear from the Lee's Summit product since he hit campus last spring.

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