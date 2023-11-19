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VIDEO: Mizzou postgame after win over Florida

Connor McLain
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Missouri beat Florida 33-31 on a late field goal from Harrison Mevis on Saturday night. After the game, Mevis joined Eli Drinkwitz, Brady Cook, Cody Schrader and Darius Robinson in the interview room.

See what the Tigers had to say after moving to 9-2 on the season.

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