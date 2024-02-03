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WATCH: Mizzou press conference after loss to Vanderbilt

Gabe DeArmond
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NASHVILLE--Missouri lost its ninth straight SEC game on Saturday afternoon, 68-61 to Vanderbilt. See what Dennis Gates and Noah Carter had to say after the game.

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