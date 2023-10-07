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Post-Game Video Interviews: LSU

Connor McLain
Videographer
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Missouri lost for the first time this season, 49-39 to LSU, on Saturday.

See what Eli Drinkwitz, Cody Schrader, Darius Robinson and Javon Foster had to say after the game.

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