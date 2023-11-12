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Snap Counts: Tennessee

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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After each game, PowerMizzou.com will update the offensive and defensive snap counts for every player who has seen the field this season. We will post the snap counts from that week's game as well as a running total for the season. Below are the counts from the 36-7 win over Tennessee.

All data comes from PFF College.

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