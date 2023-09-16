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Yuengling Post-Game Live: Kansas State

Gabe DeArmond & Jarod Hamilton
Staff
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Join us live at the conclusion of post-game interviews to talk about Mizzou's Saturday matchup with Kansas State. Gabe DeArmond and Jarod Hamilton will break it down live from the press box at Memorial Stadium about an hour after the game goes final.

If you prefer an audio only version, click on your player of choice below or listen wherever you get your podcasts. The podcasts will be uploaded at the conclusion of the live broadcast each week.

PowerMizzou.com is a proud game day partner of Yuengling Traditional Lager the taste of game-time @yuenglingbeer #LagerUp

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