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Commit Analysis: Toriano Pride

Gabe DeArmond • PowerMizzou
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@powermizzoucom
Gabe has covered the Tigers for PowerMizzou.com since August of 2003 and been the site's publisher since 2006.
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Missouri picked up its first commitment from the 2023 transfer portal when Clemson cornerback Toriano Pride jumped on board Wednesday night.

PowerMizzou.com takes a look at what the commitment means for the Tigers' recruiting class.

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